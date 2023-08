Politi er synligere i gadebilledet ved årets Prideparade

Lørdag eftermiddag kan man opleve nogle trafikale udfordringer i København, når årets Prideparade går fra Frederiksberg mod Rådhuspladsen.

Det fortæller Jesper Bangsgaard, som er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi.

- Det vil man kunne mærke. Ud over det vil man bemærke, at politiet er meget synlige i gadebilledet særligt omkring ruten og de områder i Indre By, hvor der er mange fester, siger han.

Ifølge vicepolitiinspektøren er lørdagen indtil videre forløbet uden nogle hændelser for politiet, som har relation til Copenhagen Pride.

Han fortæller, at politiet sidste år valgte at øge bemandingen. Det skyldtes blandt andet et skyderi i forbindelse med Oslo Pride i Norge.

To mennesker blev dræbt, mens 21 andre blev såret. Angrebet førte til, at arrangørerne efter vejledning fra norsk politi aflyste Oslo Pride.

- Sidste år øgede vi bemandingen ret kraftigt. Den øgede bemanding har vi fastholdt i år på grund af det aktuelle trusselsniveau, fortæller Jesper Bangsgaard.

Københavns Politi skrev fredag på det sociale medie X, at der vil være spærret for krydsende trafik på optogets rute fra klokken 12.45 lørdag til klokken cirka 16.

Optoget bevæger sig af Allégade, Vesterbrogade, Hammersrichsgade, Vester Voldgade og kulminerer på Rådhuspladsen, skrev politiet.

Paraden er kulminationen på Københavns Pride-uge. Det er en årlig begivenhed for at fejre LGBT+ personer.

Til Copenhagen Pride 2022 estimeres det, at 30.000 mennesker deltog i Prideparaden, mens 250.000 tilskuere stod langs ruten.

