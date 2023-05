Politi får 70 anmeldelser om brudt navneforbud i bortførelsessag

Politiet har modtaget mere end 70 anmeldelser om brud på et navneforbud for en 32-årig mand, der er sigtet i en bortførelsessag og for drabet på Emilie Meng.

Det oplyser Rigspolitiet til TV2 Øst på baggrund af en aktindsigt.

Manden blev anholdt den 16. april og sigtet for at bortføre og voldtage en 13-årig pige fra Kirkerup på Vestsjælland.

17. april blev han varetægtsfængslet, og der blev ved retsmødet den dag nedlagt et navneforbud, som betyder, at hans identitet ikke må deles.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rigspolitiets opgørelse dækker ifølge TV2 Øst perioden fra den 16. april, hvor manden blev anholdt, og til tirsdag den 2. maj.

Der er alene tale om anmeldelser. Det er altså ikke sikkert, om navneforbuddet er blevet overtrådt i de pågældende tilfælde.

Ifølge regionalmediet har Rigspolitiet trukket tallene fra politiets datasystem. Det tager derfor forbehold for, at det ikke er nogen endelig opgørelse.

I aktindsigten skriver Rigspolitiet blandt andet, at alene Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har modtaget mere end 200 henvendelser om navneforbuddet, som politikredsen stadig arbejder på at gennemgå.

Om der er anmeldelser om brud på navneforbuddet blandt henvendelserne til politikredsen, er ikke sikkert. Det skriver TV2 Øst.

/ritzau/