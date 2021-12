Politi får brugbare tip i jagt på gerningsmand bag skud

12 timer efter at der blev affyret skud i en vandpibecafé på Frederiksberg, har politiet fået "en del brugbare tip" fra borgere i jagten på gerningsmanden.

Det fortæller politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard fra Københavns Politi søndag formiddag.

- Jeg kan ikke komme nærmere ind på henvendelsernes karakter, siger han og vil altså ikke sige, om der nævnes navne på mulige gerningsmænd, eller hvordan politiet kan komme videre som følge af henvendelserne.

- De ting holder vi lidt ind til kroppen i øjeblikket, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Ifølge politiinspektøren har efterforskere siddet natten igennem for at se på og arbejde videre med de tip, politiet har fået.

Politiet arbejder søndag ud fra, at kun en enkelt mand gik ind på vandpibecaféen og skød en 39-årig mand med et skud i hoved-halsregionen.

Om han blev skudt forfra eller bagfra, og om det var på klos hold eller ej, kan politiinspektøren endnu ikke svare på.

Det skete omkring klokken 21.30 i vandpibecaféen på Åboulevard 39, der ligger lige i skellet mellem Frederiksberg og Nørrebro.

Der var fire-seks personer indenfor, da skuddet faldt, og politiet er søndag formiddag ved at opklare, om de kender den 39-årige, der blev skudt.

Skudofferet er søndag stadig i kritisk tilstand.

Københavns Politi arbejder ud fra en teori om, at det var én mand, som kom ind på vandpibecaféen og affyrede skuddet. Det kan dog ikke udelukkes, at der har været flere personer inde over eksempelvis planlægning af episoden.

- Det er det, vidneforklaringer skal kortlægge, og det arbejdes der på højtryk på i øjeblikket, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Den formodede gerningsmand beskrives som en ung mand med fuldskæg og mørkt hår, cirka 175 centimeter høj.

Han bar ifølge politiet mørkt tøj, sort jakke, sorte eller blå bukser, sorte sko og handsker og et sort mundbind.

- Vi vil selvfølgelig rigtig gerne have flere henvendelser. Så har man været i området omkring gerningstidspunktet, eller har man på anden vis informationer, som man mener, politiet skal bruge, så ring 114 eller tag fat i politiet i området, siger politiinspektøren søndag.

Politiet kan søndag formiddag ikke oplyse mandens nationalitet.

Skudepisoden er den tredje på lige så mange dage i hovedstadsområdet. De to første - på Nørrebro i København og i Islev i Rødovre Kommune - havde dødelig udgang.

/ritzau/