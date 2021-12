Politi finder bombeattrap ved midtby-kirke i Esbjerg

Torsdag aften måtte politiet rykke ud i Esbjerg, da der var indløbet en anmeldelse om en mistænkelig æske ved Vor Frelsers Kirke i centrum.

Det fortæller vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

Anmelderens beskrivelse af æskens indhold fik politiet til at hidkalde ammunitionsrydningstjenesten, EOD.

De nærmeste beboere blev informeret og bedt om at holde sig på afstand, skriver politiet i en pressemeddelelse om sagen. Et område omkring kirken blev afspærret.

Det viste sig dog, at der ikke var fare på færde. Æsken indeholdt nemlig kun en attrap - altså ikke en rigtig bombe.

I forbindelse med efterforskningen har politiet anholdt en 21-årig kvinde. Hun er endnu ikke blevet afhørt i sagen.

Ole Aamann oplyser, at hun er blevet sigtet efter straffelovens paragraf om trusler. Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvilket motiv kvinden kan have haft for at placere bombeattrappen ved kirken.

/ritzau/