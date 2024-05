Politi forlænger forbud mod at komme i rockerklubhuse

I mere end et halvt år har der været adgang forbudt på en række rocker- og bandeklubhuse rundtom i landet, og torsdag har flere politikredse valgt endnu en gang at udstrække det såkaldte opholdsforbud på i alt ni adresser.

Ifølge politiet verserer en strid mellem rockergruppen Hells Angels og banden Loyal To Familia, som indebærer en risiko for væbnede angreb.

Klubhusene anses som mulige mål og med hjemmel i den såkaldte rockerlov fra 1996 valgte politiet i september at udstede et forbud mod at opholde sig på en række adresser.

Enkelte steder er forbuddet bortfaldet, fordi lokalerne ikke længere bruges af rockerne eller banderne. Men på Fyn, i Øst- og Nordjylland samt i København og på Københavns Vestegn er ni adresser stadig lukket ned.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Baggrunden er, at politiet vurderer, at en konflikt mellem to grupperinger fra det kriminelle miljø fortsat er verserende, og de to tilholdssteder kan derfor potentielt blive et mål i konflikten, lyder det blandt andet i meddelelsen fra Københavns Politi.

Lukningen af en adresse betyder, at det er strafbart at opholde sig på stedet.

Sådanne indgreb mod de almindelige frihedsrettigheder kan ikke gælde permanent, og politikredsene har da også hver anden uge skullet forlænge forbuddene.

Politiet foretager løbende en overvågning af rocker- og bandesituationen. Via aktindsigt hos National enhed for Særlig Kriminalitet har Ritzau fået indblik i den seneste konfliktvurdering, som det kaldes.

Det fremgår af konfliktvurderingen, at den baserer sig på "indsamlede og validerede efterretninger og oplysninger fra konkrete efterforskninger".

Artiklen fortsætter under annoncen

Dokumentet er udarbejdet med henblik på, at Kriminalforsorgen kan nægte rockere og bandemedlemmer adgang til prøveløsladelse under en igangværende konflikt.

Det beskriver en situation med to fronter. På den ene side står rockergruppen Hells Angels MC samt støttegrupperne AK81 og South Unit. På den anden står Loyal To Familia BGP og støttegruppen Youngz BGP.

Bogstaverne BGP henviser til Blågårds Plads på Nørrebro i København, som er et af de områder, hvor Loyal To Familia opstod for mere end ti år siden.

Med torsdagens forlængede lukninger af klubhusene er forbuddene nu gældende frem til 13. juni.

/ritzau/