Politi forventer trafik ved festgudstjeneste for kongen i Aarhus

Når det nye kongepar søndag kommer til Aarhus til en særlig festgudstjeneste, bør man forberede sig på trafikale udfordringer.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi vil være talstærkt til stede i forbindelse med gudstjenesten, lyder det fra fungerende politiinspektør, Anders Uhrskov, i pressemeddelelsen.

- Vi har en klar forventning om, at der vil komme rigtigt mange mennesker til Aarhus for at få et glimt af kongefamilien - herunder særligt den nye konge, siger han.

Kong Frederik og dronning Mary skal køre fra Marselisborg til Aarhus Domkirke. På ruten vil der være spærret fra søndag klokken 11.

Ruten fra Marselisborg går af Kongevejen, Chr. Filtenborgs Plads, Dalgas Avenue, Hans Broges Gade, Sankt Pauls Kirkeplads, M.P. Bruuns Gade, Banegårdspladsen, Ryesgade, Søndergade, Sankt Clemens Torv og Bispetorvet/Store Torv.

Hvis man kommer fra Sjælland med færgen, bør man også være opmærksom, da ruten går af en vej, som normalt er en hovedåre til færgeterminalen i Aarhus, lyder det i pressemeddelelsen.

Politiet gør opmærksom på, at der det meste af dagen vil være standsnings- og parkeringsforbud langs ruten mellem Marselisborg og domkirken.

Der bliver opstillet skiltning langs ruten, hvor man kan se de nærmere detaljer.

Østjyllands Politi opfordrer også til, at man ikke medbringer cykler - og i særdeleshed ikke ladcykler - på Store Torv og Bispetorvet i Aarhus.

Man bør også parkere dem andre steder end i nærheden af domkirken og ruten.

Hvis man gerne vil overvære køreturen og festlighederne, opfordrer Østjyllands Politi til, at man kommer i god tid.

Ifølge politiet bør man benytte offentlig transport eller ankomme til fods.

Politiet forventer ikke, at letbanen i Aarhus vil blive påvirket af festgudstjenesten, men det vil flere buslinjer.

