Politi frygter for tysk mands liv efter fund af tom jolle på Ærø

Der er frygt for, at en 60-årig tysk mand er druknet i farvandet ud for Ærø, efter at der tirsdag blev fundet en efterladt jolle på øen.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Bjarne Tykgaard onsdag morgen.

Tirsdag iværksatte dansk beredskab en større redningsindsats - dog uden at det førte til, at manden blev fundet.

- Vi har desværre en mistanke om, at han har været udsat for en ulykke og er druknet, siger Bjarne Tykgaard.

Ifølge Fyns Amts Avis foregik redningsaktionen både til vands og i luften.

Anmeldelsen om den efterladte jolle kom klokken 10.39 tirsdag.

- Der bliver fundet nogle ting i den jolle, som gør, at vi bliver bekymrede. Det tyder nemlig på, at der er en person, der har været i den, siger Bjarne Tykgaard.

Nogle papirer i jollen leder politiet i retning af, at det er en tysk mand, der er tale om.

Nu er sagen overdraget til tyske myndigheder.

Indsatsleder hos Beredskab Fyn Jesper Andreasen oplyste tirsdag til Fyns Amts Avis, at myndighederne tror, at personen måske befinder sig i nærheden af Tyskland nu.

- Man går ind og kigger på strømforholdene, og så har man lavet en vurdering om, at det er dernede, personen er, siger Andreasen til mediet.

