Politi: Gruppe fra Køge brugte Snapchat til at sælge kokain

I løbet af næsten et år har en gruppe yngre mænd fra Køge organiseret omfattende salg af kokain via profiler på Snapchat.

Det påstår politiet efter en langvarig efterforskning, som kulminerede tidligt tirsdag morgen.

Lige omkring klokken fem blev mændene vækket af betjente, der blandt andet gik i aktion i boligområdet Ellemarken.

11 af de anholdte kræves varetægtsfængslet for narkosalg.

Yderligere en anholdt sigtes ikke for kokain, men "kun" for at have forsøgt at få fat i en pistol af mærket Browning. Det skal være sket i august sidste år ved Lellingeskoven nær Køge, kommer det frem under et grundlovsforhør i Retten i Roskilde tirsdag ved middagstid.

I retslokalet er der fuldt hus. Flere end 50 personer er samlet.

Flere af de anholdte har trukket hætterne op over hovedet, da de af politifolk guides på plads. Nogle gaber. De er i alderen fra 20 til 28 år.

- Det passer meget godt, bemærker én, da dommer Jørgen Lougart spørger, om det passer, at anholdelsen for hans vedkommende skete et minut over fem.

Ifølge den sigtelse, som anklager Rune Rydik læser op, skal handlen med kokain via profiler på Snapchat være sket fra februar sidste år og frem til nu.

I sigtelsen er der nævnt flere tilfælde, hvor nogle af de unge skal have været i besiddelse af større mængder. I alt angives en mængde på cirka 3,5 kilo.

De større portioner er ifølge politiet blevet hentet på bestemte datoer i Albertslund, Ballerup og Herfølge. Og noget af salget er sket i Borup og Vordingborg, mener politiet.

Tilsyneladende retter efterforskerne især fingeren mod en 28-årig mand. Det er ham, der skal have taget initiativet i flere tilfælde, fremgår det af sigtelsen.

Ved middagstid står det ikke klart, om de 12 nægter alt eller kun dele af de sigtelser, der er blevet læst op. Retsmødet lukkes af hensyn til politiets fortsatte efterforskning.

Hvornår dommeren afgør, om der er grundlag for fængsling af de anholdte, vides tirsdag ved middagstid ikke.

/ritzau/