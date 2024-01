Politi har anholdt mand for drab på hotel i Brøndby

Søndag formiddag har Københavns Vestegns Politi anholdt en mand for et drab begået lørdag på hotellet A Hotels på Vibeholms Allé i Brøndby.

Politiet mener derudover at have identificeret to andre, som er mistænkt i sagen.

- Vi ved, hvem de er, og vi opfordrer dem til at melde sig selv til politiet, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby på det sociale medie X.

Politiet blev lørdag kaldt til hotellet, efter at en mand blev fundet død på et hotelværelse.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 12.15.

Senere lørdag lød meldingen fra politiet, at der var tale om en alvorlig personfarlig forbrydelse. Senere lød det, at sagen blev efterforsket som et drab.

Som led i efterforskningen har politiet arbejdet på at identificere den dræbte og på at underrette hans pårørende.

Politiet oplyser søndag, at denne del af arbejdet nu er klaret, og oplyser, at der er tale om en 29-årig polsk mand.

Hvad der skal ske med den anholdte mand er der endnu ikke taget stilling til. Politiet må tilbageholde ham i 24 timer, og så skal han enten løslades eller stilles for en dommer ved et grundlovsforhør.

Hos Københavns Vestegns Politi oplyser vagtchefen, at et eventuelt grundlovsforhør ved Retten i Glostrup først vil foregå mandag formiddag.

Det er ikke første gang, at hotellet i Brøndby optræder i en dansk kriminalsag.

I den såkaldte "Operation Greed" om skattesnyd, hæleri og hvidvask for hundredvis af millioner af kroner blev en del af de kriminelle aktiviteter begået og planlagt på A Hotels.

Hovedmanden i Greed-sagen, som i Københavns Byret blev idømt syv års fængsel og hans bror, som blev idømt seks års fængsel, tilhører den familie, som driver hotellet i Brøndby. En tredje bror blev i øvrigt frifundet i byretten.

Greed-sagen har verseret ved domstolene i en årrække, efter at de første anholdelser blev foretaget i 2017.

I 2022 faldt der langt om længe dom i byretten. 15 mænd blev idømt sammenlagt 61 års fængsel.

14 af mændene valgte at anke deres domme til Østre Landsret, hvor sagen i øjeblikket verserer. Den ventes først afsluttet i efteråret 2025.

Hvad der måtte ligge bag drabet på den 29-årige polske mand, har Københavns Vestegns Politi ikke meldt noget ud om.

- Efterforskningen fortsætter, og vi kan ikke oplyse yderligere for nu, lyder det fra vicepolitiinspektør Charlotte Skovby på X.

