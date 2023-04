Politi har sikret videooptagelser i sag om forsvundet teenager

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har sikret en række videooptagelser i sagen om den 13-årige pige, der lørdag er forsvundet.

Det fortæller politiinspektør Kim Kliver sent lørdag aften til Ritzau.

Politiet har også foretaget afhøringer.

- Vi har afhørt folk, som bor på den rute, hvor Filippa har avisrute. Vi har afhørt folk, som kan have en relation til hende, siger han.

13-årige Filippa blev efterlyst af politiet omkring klokken 16. Ifølge politiet forsvandt hun, da hun var ved at uddele aviser i Kirkerup mellem Sørbymagle og Fuglebjerg.

Hun blev beskrevet som værende 14 år - hendes alder blev senere ændret til retteligt 13 år - 172 centimeter høj, spinkel af bygning og med langt lyst hår.

Politiet vil fortsætte de tekniske undersøgelser, man har lavet lørdag aften, fortæller Kim Kliver.

- Dels vil vi forsætte de undersøgelser, vi laver derude. Dels er vi i færd med at gennemgå det materiale, vi allerede har indhentet. Vi forventer også, at der er en del andet materiale, vi er på vej til at indhente, som vi også skal have gennemgået, siger han.

- Så er vi i gang med at søge med hunde og andet, og vi kommer til at fortsætte med det, så længe det giver mening. Ellers fortsætter vi straks fra morgenstunden, når det bliver lyst, lyder det videre.

Ifølge politiinspektøren arbejder politiet med flere forskellige scenarier. Hvilke ønsker han ikke at oplyse.

- Vi kigger meget bredt – ikke kun på en enkelt mulighed. Det vil vi gøre, indtil vi har fået nogle sikre informationer om, hvad der kan være sket, siger han.

Politikredsen oplyste tidligere, at flere end 300 borgere har kontaktet politiet.

Kim Kliver opfordrer fortsat til, at man henvender sig.

- Hvis man ligger inde med information, som kan være interessant for politiet eller med videooptagelser fra sin villa eller sit køretøj, så sørg for at gemme de optagelser og ret henvendelse til politiet.

- Tænk ikke på, om jeres iagttagelser eller videooptagelser nødvendigvis er interessante. Lad det være op til politiet at vurdere det, siger han.

Politiet oplyste omkring klokken 18.30, at en helikopter var i luften i området over Sørbymagle og Fuglebjerg.

