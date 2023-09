Politi indfører skærpet strafzone til fodboldderby

Man kan ende med at få en ekstra hård straf, hvis man begår kriminalitet omkring Brøndby Stadion på søndag.

Her skal Brøndby møde ærkerivalen FC København i Superligaen i fodbold, og for at komme eventuelle uroligheder til livs indfører Københavns Vestegns Politi en skærpet strafzone omkring stadion før, under og efter kampen.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Fodboldkampe skal være en hyggelig sportsbegivenhed for alle, men vi har desværre set, at visse fangrupperinger aktivt søger konfrontation og forvandler stadionområdet til en konfliktzone med vold og ballade - og det skal en skærpet strafzone modvirke, siger politiinspektør Mogens Lauridsen fra Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.

Fodboldderbyet er i politiets øjne en højrisikokamp. I en skærpet strafzone kan visse former for kriminalitet - herunder vold, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige orden - straffes med op til dobbelt straf.

Kampen mellem Brøndby og FC København går i gang klokken 14.

/ritzau/