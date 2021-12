Politi indsætter betjente efter dage med skyderier

Københavns Politi arbejder de kommende dage videre for at sikre trygheden i byen efter de seneste dages tre skudepisoder - to i København og en i Rødovre.

Indsatsen i København er koncentreret på Nørrebro og Frederiksberg, blandt andet med mobile politistationer, gående og kørende betjente. Det siger Rasmus Bernt Skovsgaard, der er politiinspektør hos Københavns Politi.

- Vi har fuld forståelse for, at det rokker ved trygheden, når sådan noget sker. Det kan vi godt forstå. Derfor er der en ret intensiv indsats ude i nærmiljøerne, siger han.

Indsatsen kommer, i forbindelse med at der torsdag, fredag og lørdag i sidste uge var skyderier i hovedstadsområdet.

Torsdag eftermiddag blev en mand i midten af 20'erne dræbt af skud omkring Nørrebrogade. Fredag blev en 17-årig bulgarsk dreng dræbt i en frisørsalon i Islev i Rødovre, hvor også en 15-årig og en 28-årig blev såret. Og lørdag aften blev en 39-årig mand såret af skud på en vandpibecafé på Åboulevard i skellet mellem Nørrebro og Frederiksberg.

Den 39-årige er mandag formiddag fortsat i meget kritisk tilstand.

Som en del af arbejdet med at gøre borgerne trygge i områderne igen arbejder Københavns Politi sammen med Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune samt frivillige organisationer.

- Vi skal ikke acceptere det uvished og den ondskab, som de her skyderier klart medfører. Vi ser det som et fælles ansvar og noget, vi virkelig vil sætte turbo på i forhold til at få etableret og videreudbygget det samarbejde, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

