Politi jagter gerningsmand: 13-årig stukket ned på gaden

Ved højlys dag på åben gade blev en 13-årig dreng mandag stukket ned på Bjødstrupvej i Holme i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi.

Drengen er uden for livsfare, og det har været muligt for politiet at afhøre ham, fremgår det af politiets døgnrapport tirsdag.

Politiet jagter nu gerningsmanden til overfaldet, som blev anmeldt mandag eftermiddag klokken 14.46.

Politiet oplyser, at den 13-årige ifølge vidner kom gående ad Bjødstrupvej, hvor han blev kontaktet af en anden dreng, som pludseligt stak den 13-årige med en kniv. Gerningsmanden løb derefter fra stedet.

Det unge knivoffer blev kørt på hospitalet med ambulance, mens politiet sikrede spor og afhørte vidner på gerningsstedet.

Østjyllands Politi oplyser, at man ud over at finde frem til gerningsmanden arbejder på at afklare, nøjagtig hvad der foregik, og hvad der ligger bag overfaldet.

Derudover ønsker Østjyllands Politi på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om sagen.

/ritzau/