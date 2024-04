Politi: Kan tage måneder at finde brandårsag i Børsen

Der kan gå en "rum tid", før der er konklusioner på, hvad der førte til tirsdagens brand i Børsen.

Det skriver Københavns Politi onsdag i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at man har igangsat en omfattende efterforskning for at afdække brandårsagen, og at svaret måske først kommer om "flere måneder".

- Allerede kort efter brandens udbrud blev der sat gang i efterforskningen, og vi har foreløbig foretaget afhøringer, der er sikret overvågning og udført en lang række efterforskningsskridt, siger Brian Belling, der vicepolitiinspektør og leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, i pressemeddelelsen.

- Men der venter selvfølgelig også stadig en del, særligt da vi på nuværende tidspunkt endnu ikke har haft mulighed for at undersøge selve Børsen og foretage de brandtekniske undersøgelser.

Politiet får i forbindelse med efterforskningen af branden assistance fra Nationalt Kriminalteknisk Center.

- Erfaringsmæssigt kan det tage lang tid at afdække, hvad der er brandårsag i sådanne efterforskninger. Derfor må vi bede om lidt tålmodighed fra befolkningen, mens vi udfører vores arbejde, siger Brian Belling.

- Heldigvis har vi i dansk politi nogle utrolig dygtige medarbejdere, der er vant til at stå med både omfattende og komplicerede brandefterforskninger, så vi vil gøre alt i vores magt for at komme frem til, hvad der skete.

Brandalarmen i Børsen gik klokken 7.36 tirsdag morgen. Cirka klokken 8.30 kollapsede bygningens spir, efter at det var blevet opslugt af flammer.

Ved 16-tiden tirsdag kunne Hovedstadens Beredskab melde, at branden var kommet under kontrol.

Den ene halvdel af Børsen er udbrændt, og kun ydermurene står tilbage.

/ritzau/