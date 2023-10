Politi kommer med kontramelding: 21-årig er ikke død

En 21-årig mand, der mandag morgen blev meldt død i Brønshøj, er ikke død. Han er i stedet svært tilskadekommen.

Det oplyser Københavns Politi mandag ved middagstid i en pressemeddelelse.

Mandag morgen lød det ellers fra politiet, at manden, der søndag aften blev indbragt til en skadestue, var afgået ved døden af de skader, han var blevet pådraget.

Til Ekstra Bladet sagde politiet, at der var sket en "meget alvorlig forbrydelse".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores mål er at informere offentligheden, så hurtigt vi kan i disse sager, og oplysningerne skal først og fremmest være korrekte. En fejl som denne må ikke ske, og det undskylder vi for – og vi følger op på, hvordan det kunne ske, siger lederen af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, Brian Belling, i pressemeddelelsen.

Politiet modtog anmeldelsen om, at manden var blevet bragt til et hospital, klokken 02.38 natten til mandag.

I forbindelse med sagen har Københavns Politi siden natten til mandag været massivt til stede ved Pilesvinget i Brønshøj.

- Vi har en omfattende efterforskning for at finde ud af, hvad der er sket, og ikke mindst hvem der står bag overfaldet på den 21-årige mand. På nuværende tidspunkt efterforsker vi bredt og kan derfor ikke være mere detaljerede, siger Brian Belling.

/ritzau/