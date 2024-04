Politi: Kontakt vagtlæge ved følelse af ubehag efter skibsbrand

Hvis personer har befundet sig i område berørt af skibsbrand i Køge, bør de søge udenfor og trække frisk luft i et uberørt område.

Det oplyser Rigspolitiet i en beredskabsmeddelelse kort inden midnat tirsdag.

- Føler de fortsat ubehag som følge af røgen, skal de kontakte vagtlægen på 1818, lyder det i meddelelsen.

Advarslen vedrører nu borgere i et område øst for Østre Ringvej i Køge, syd for Værftsvej og nord for Søndre Kajgade, oplyser politiet ifølge DR.

Personer i det berørte område skal søge inden døre og lukke vinduer. Kan man lugte røgen, bør man i videst muligt omfang undgå længere ophold udendørs.

Tirsdag er der opstået brand i et skib, der ligger til i havnen i Køge ud for Nordhavnsvej, og som er lastet med metal- og plastikaffald.

Som følge af branden driver der sundhedsskadelig røg ind over byen. Der har været sirenevarsel. Man bør ikke søge mod det brændende skib, lyder det fra politiet.

Tirsdag klokken 20.10 lød det fra Midt- og Vestsjællands Politi, at slukningen af branden forventes at vare nogle timer endnu. Kort før midnat lyder det, at der endnu er brand i skibet.

Ifølge beredskabets hjemmeside odin.dk indløb der klokken 15.15 en alarm om brand i et skib, der lå i havnebassinet.

På billeder fra havnen kan man se tyk, grå røg stige op fra skibet "Rix Munte". Ifølge hjemmesiden Vesselfinder sejler skibet under portugisisk flag. Det ankom til Køge Havn natten til tirsdag.

Havnedirektør Thomas Kampmann siger til Sjællandske Nyheder, at der umiddelbart ikke er sket personskade som følge af branden.

