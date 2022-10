Politi: Kvinde blev voldtaget og udsat for psykisk vold i flere år

Gennem flere år er en kvinde i Nykøbing Falster blevet udsat for en stribe forbrydelser af sin mandlige samlever.

Sådan lyder politiets mistanke mod en 40-årig mand. Sigtelsen drejer sig blandt andet om voldtægt og psykisk vold.

Manden nægter sig skyldig, men torsdag har en dommer besluttet at varetægtsfængsle ham, oplyser specialanklager Skipper Falsled fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Fængslingen begrundes med to ting. Dels mener Retten i Nykøbing Falster, at manden på fri fod kan tænkes at ville begå lignende forbrydelser, altså at han vil fortsætte med at plage kvinden. Og dels er der hensynet til politiets efterforskning af sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sigtelsen drejer sig om voldtægt, forsøg på voldtægt, grov vold samt psykisk vold, oplyser anklageren.

Foreløbigt skal den 40-årige være frihedsberøvet til 15. november.

/ritzau/