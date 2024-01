Politi leder efter 19-årig iraker i sag om knivstikkeri

19-årige Ali Haydar Sattar Al Anbari efterlyses søndag af Nordjyllands Politi.

Den unge iraker menes at have ført kniven, da en 21-årig mand onsdag blev ramt af knivstik i det sydlige Aalborg.

Politiet har i et par dage haft Ali Haydar Sattar Al Anbari i kikkerten. Fredag blev han af politiet opfordret til at melde sig.

Samme dag blev han varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede - i et grundlovsforhør, sigtet for at have begået drabsforsøg.

- Han kan lige så vel have taget ophold i Danmark, men vi tager naturligvis ingen chancer. Og derfor er han også blevet efterlyst internationalt, så han kan blive pågrebet hurtigst muligt og stillet til regnskab for sine handlinger, siger politikommissær Carsten Straszek i en pressemeddelelse søndag.

- Min opfordring til mistænkte er kort og klar: Meld dig! Straks.

Den 21-åriges tilstand er efter knivstikkeriet stabil, men alvorlig.

- Det er stadig for tidligt at udtale sig om motiv. Jeg kan godt forstå, at det har offentlighedens interesse at kende baggrunden for så alvorlig en sag. Men vi er særdeles grundige, når vi efterforsker, siger Carsten Straszek.

- Vi har derfor et langstrakt efterforskningsforløb foran os, og før det er tilvejebragt, kan vi ikke gå nærmere ind i et muligt motiv eller ind i andre af sagens detaljer. Vi er nødt til at beskytte vores efterforskning, så vi kan sikre, at vi har den stærkest mulige sag.

/ritzau/