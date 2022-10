Politi leder efter forsvundet mor og barn i skov ved Præstø

Efter en hel uges forsøg på at finde en forsvunden kvinde og hendes barn fra Præstø har politiet tirsdag afspærret Næbskoven ved byen.

I skoven foretager politiet "undersøgelser", og man forventer at være til stede resten af aftenen, oplyser politiet ved 17.30-tiden på Twitter.

I flere dage har politiet fået assistance af blandt andet dykkere ved undersøgelser i fjorden, ligesom der er også har været andre indsatser involveret.

Kvinden er 30 år, og hendes barn er 11 måneder.

De har været efterlyst siden fundet af en død mand i et hus på Svanevej i Præstø tirsdag i sidste uge. Dagen forinden havde politiet modtaget et tip.

Tidligere har politiet afvist at svare på, om man mener, at manden inden sin død skulle have noget at gøre med kvindens og barnets forsvinden.

/ritzau/