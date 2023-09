Politi lukker rocker-klubhuse i Jylland for at dæmpe konflikt

Den voldsomme konflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia får nu også virkning for rockere i Østjylland.

Her har politiet besluttet at lukke to af HA's klubhuse i Lystrup og i Randers.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Fra fredag aften og to uger frem er der indført opholdsforbud de to steder.

Initiativet sker i et forsøg på at hindre, at konflikten spreder sig til det østjyske, lyder det fra politiet.

I pressemeddelelsen forklarer politiinspektør Anders Uhrskov, at man har fulgt situationen i København tæt og har forsøgt at skabe et overblik over mulige risici.

- Det samlede billede, vi står med nu, gør, at vi skrider ind for at skabe tryghed blandt borgerne og være på forkant med situationen.

- Vi vil undgå, at konflikten udvikler sig, og at der kommer til at opstå uro omkring de tilholdssteder, som rockerklubben har i Østjylland, siger Anders Uhrskov.

Forbuddet gælder Marøgelhøj 5 i Lystrup og Rådmands Boulevard 50 i Randers.

Tidligere på måneden har tre andre politikredse ligeledes lukket tilholdssteder og klubhuse på grund af spændingerne mellem de to grupperinger.

I Nordsjællands Politi gælder indgrebet to adresser i Hørsholm og Kvistgård. Københavns Politi har sat adgang-forbudt skilte op tre steder, mens Københavns Vestegns Politi har lukket tilholdssteder i Rødovre og Taastrup.

Hvis man overtræder forbuddet, risikerer man at blive idømt frihedsstraf.

Ifølge politiet kan drabet på en 30-årig mand med tilknytning til Hells Angels i Pusher Street i slutningen af august forklares med konflikten. Det samme gælder eksplosionen i Hells Angels' klubhus på Svanevej i København.

Banden Loyal To Familia blev i 2021 forbudt af Højesteret, da politiet gennemførte en historisk opløsningssag. I regi af foreningen er der begået alvorlig kriminalitet, og derfor er den ulovlig, fastslog landets øverste domstol.

/ritzau/