Politi melder om flere glatføreuheld: Pas på i morgentrafikken

Flere af landets politikredse melder om, at bilister har haft problemer med de glatte veje i løbet af natten. Det har ført til flere småuheld, blandt andet på Midt- og Vestsjælland.

Det fortæller politikredsens vagtchef, Henrik Olesen, tidligt onsdag morgen.

Han fortæller, at politiet har modtaget anmeldelser om blandt andet et uheld i Jyderup og et par uheld på Vestmotorvejen.

- Der er tale om mindre uheld, hvor folk er kørt ind i autoværnet eller skredet ud, siger han.

Også Sydøstjyllands Politi har noteret fire eller fem uheld i løbet af natten. Det fortæller vagtchef Torben Wind tidligt onsdag morgen.

- Der har ikke været noget af det, der har været alvorligt.

Det seneste uheld blev anmeldt klokken 4.10, mens det tidligste var klokken 22 tirsdag aften, oplyser vagtchefen. Han opfordrer bilister til at orientere sig, inden de bevæger sig ud i trafikken.

Også Nordsjælland meldte tidligt på natten om flere uheld - også uden personskade. Her var Helsingørmotorvejen lukket på grund af glatte forhold, men er åbnet igen efter saltning.

I hovedstadsområdet er Motorring 3 spærret i nordgående retning på grund af en havareret bus. Det skriver P4 Trafik på Twitter.

Også Rute 23 Skovvejen er i øjeblikket spærret fra Kalundborg mod Holbæk ved Jyderup. En lastbil er havnet delvis i rabatten i rundkørslen ved Cementvejen.

Hos Vejdirektoratet lyder det, at de store veje landet over er ryddet for sne og fine at køre på. Men omkring København ligger der onsdag morgen en del sne.

- Hovedstadsområdet er rimelig berørt af snevejret sent i nat, så det volder lidt problemer.

- Det ser fint ud på Vestmotorvejen ind over Sjælland, men ind mod hovedstaden begynder det at være problematisk. Der ligger sne, og det er glat, så der skal man være opmærksom, siger vagthavende Kenneth Andersen.

Også i det nordjyske kan der være en del hvidt på vejene, men i det midtjyske og henover Fyn ser vejene fine ud, lyder det.

Man må dog forvente sne- og isglatte veje i hele landet, selv om der stadig bliver ryddet sne og saltet på vejene, understreger Kenneth Andersen og giver et par gode råd til morgenbilisterne:

- Kør forsigtigt og efter forholdene, kør i god tid, og hold god afstand.

Samme melding lyder fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det er en kold morgen med sne mange steder. Vi har minus fem til ti grader i næsten hele landet, så man skal køre forsigtigt, siger vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard.

Op ad dagen vil solen dog få smeltet det meste sne væk, lyder det.

- I løbet af formiddagen får vi med solens kraft og magt sneget temperaturerne op til fire grader. Det bliver tørt og solrigt, undtagen i den sydige del af landet, hvor der kan komme enkelte lette snebyger.

