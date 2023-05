Politi melder om rimelig rolig fodboldkamp efter sammenstød

Søndagens fodboldkamp mellem Brøndby og FCK er forløbet "relativt roligt".

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse søndag aften.

Lørdag aften var der sammenstød mellem tilhængere af de to fodboldklubber på Glostrup Station.

Efter kampen søndag var der også sammenstød mellem to grupper fodboldfans, men det blev stoppet af politiet.

To personer blev anholdt, lyder det. Den ene for narkobesiddelse, den anden for besiddelse af ulovligt fyrværkeri.

Flere betjente blev ramt af kasteskyts, ligesom flere betjente blev ramt af peberspray på hjelmens visir.

Ingen betjente kom alvorligt til skade, og sagerne efterforskes som vold mod politiet.

- Dagen i dag har været relativt rolig.

- Dette skæmmes dog af den voldsomme hændelse, der var i går aftes på Glostrup Station, og som vi fortsat efterforsker, siger lederen af politiets indsats, vicepolitiinspektør Morten Steen, i pressemeddelelsen.

Optrinnet blev dokumenteret med videoer, der spredte sig på de sociale medier lørdag aften. Politiet bekræftede senere lørdag aften sammenstødet.

Politikredsen oplyser, at der blandt andet indgår overvågningsvideo og billeder fra de sociale medier i efterforskningen.

- For nu har politiet ikke anholdt nogen, men vi er fortrøstningsfulde, da der er tilgået en række gode billeder til efterforskningen. Vi opfordrer fortsat vidner til at kontakte os, siger Morten Steen.

Københavns Vestegns Politi oplyste tidligere søndag til Ritzau, at flere personer har henvendt sig som vidner.

På en video fra lørdagens sammenstød kunne man blandt andet se en ældre kvinde vælte omkuld.

Kvinden har også henvendt sig. Dog havde politikredsen af hensyn til efterforskningen ikke mulighed at kommentere yderligere.

Søndagens derby, der blev spillet på Brøndby Stadion, var det første siden 7. august sidste år, hvor både Brøndby og FCK havde fans med på lægterne.

Derbyerne er de foregående gange blevet spillet uden fans af udeholdet på grund af voldelige scener i forbindelse med tidligere møder.

Derbyet søndag endte med en 3-1-sejr til FCK.

