Konflikten i København og omegn involverer en form for bandegruppering samt andre kriminelle, vurderer politi.

Politi: Mindst to skudepisoder i København er forbundet

Minimum to af de seneste dages skudepisoder er forbundet og kan skyldes en konflikt mellem en bandegruppering og andre organiserede kriminelle.

Det siger Torben Svarrer, der er ledende politiinspektør hos Københavns Politi, på en pressebriefing tirsdag eftermiddag.

- Vi ser i hvert fald, at sagen fra torsdag og fredag hænger sammen. De øvrige kan vi ikke sige noget om endnu, siger han.

Og det er personer fra kriminelle miljøer, som har stået bag skyderierne, vurderer Torben Svarrer.

- Det, vi kan sige, er, at vi er ret sikre på, at den ene del af den konflikt, der kører, er den kendte bandestruktur.

- Det er en struktur, vi kender. Den anden del kan bestå af flere kriminelle fra den såkaldt kriminelle underverden, som har nogle af de samme interessefelter.

- Men vi kan ikke sige, at det er en gruppe. Vi kan bare sige, at det er flere mennesker, siger politiinspektøren.

I alt har der de seneste seks dage været fire skudepisoder i København og omegn. Flere personer er blevet ramt - nogle alvorligt - og tre personer er blevet dræbt.

Ifølge Torben Svarrer er der ikke noget, der tyder på, at det er nogen "helt tilfældige", som er blevet ramt af skud i forbindelse med episoderne.

Dog understreger han, at politiet endnu ikke ved nok om skyderiet fra lørdag, hvor en 39-årig mand blev hårdt såret. Men at der i de resterende tre sager har været tale om skyderier målrettet bestemte personer.

Torben Svarrer siger, at politiet ser en anden "voldsparathed" i den igangværende konflikt sammenlignet med tidligere. Og så lader der til at være en anden accept hos den enkelte af, at man skal slå nogen ihjel.

Det er med til at gøre situationen "ekstraordinær", siger han. Han fortæller også, at politiet ser, at folk i miljøet kører kortegekørsel.

- Vi mærker den nervøsitet, der er i deres færden. Lige nu er den meget anspændt, siger Torben Svarrer.

Politiinspektøren kan endnu ikke sige, hvad der har fået konflikten til at blusse op nu.

- Der skal nogle gange så lidt til. Det er så svært at sætte ord på, hvorfor det pludselig eskalerer nu, siger nu.

En af de fængslede fra den skudepisode, der var torsdag på Nørrebro, er svensker, og politiet bekræfter da også, at det samarbejder med svensk politi.

/ritzau/