Politi ødelagde hoveddør for at anholde mand i Korsør-sagen

Der gik ikke mange sekunder, fra politibetjentene bankede på hoveddøren til det mørke hus i Svenstrup ved Korsør og gav besked om at åbne døren, før de tiltvang sig adgang til boligen.

- Vi smadrer glasset.

Dernæst ser de den nu tiltalte 33-årige mand i huset.

Det har en af de betjente, som sidste år fandt en bortført pige og anholdt husets beboer, forklaret i Retten i Næstved.

Forklaringen blev givet tirsdag, men da der var nedlagt referatforbud for hans og en anden politimands forklaring, var det forbudt at videredele deres forklaringer.

Det forbud er onsdag ophævet, efter at sagens tre juridiske dommere har gennemgået, hvad betjentene forklarede.

- Så det er tilladt at referere, hvad der er sket, siger retsformand Bo Ramussen om kendelsen.

Dermed kastes der lys over, hvad der skete søndag den 16. april sidste år lidt før klokken 15, da den bortførte 13-årige pige blev fundet, og den i dag 33-årige mand blev anholdt.

Om eftermiddagen den 16. april sidste år blev flere betjente sendt til adressen i Svenstrup, med besked om at beboeren skulle anholdes.

Det fremgik ikke af deres besked hvorfor, men de vidste, at det drejede sig om sagen med den bortførte pige, som havde fået national opmærksomhed i næsten et døgn.

Fire politifolk ankommer, banker på døren til det mørke hus og siger, at det er politiet, og at døren skal åbnes.

- Døren bliver ikke åbnet. Vi smadrer glasset, sagde den ene politimand tirsdag.

Der er gået få sekunder, fra de bankede, og en mand iført T-shirt og underbukser bliver lagt ned på maven på køkkengulvet og ilagt håndjern. Han er anholdt.

Politiet har på dette tidspunkt ikke nogen formodning om, at de vil finde den forsvundne 13-årige pige i live.

- Det var det eneste, vi ikke var forberedt på. Vi tænker ikke den tanke, at hun er der i live, sagde den anden betjent, som hurtigt ankom til adressen for at fotodokumentere, hvad der skete.

Derfor kom det som noget af en overraskelse, forklarede den ene betjent, at hun var i husets ene værelse, hvor hun var bundet, så hun ikke kunne komme fri.

Politifolk hjalp hende fri, og hun sagde spontant som noget af det første, at manden havde voldtaget hende.

Den 33-årige mand er tiltalt for at have påkørt hende med vilje, at have bortført hende langvarigt og udsat hende for grove seksuelle overgreb og vold samt at ville dræbe pigen.

Han erkender bortførelsen, vold og overgreb, men han nægter, at der var tale om voldtægt, og han nægter, at han kørte ind i hende med vilje og drabsforsøg.

Manden er foruden forbrydelserne mod den 13-årige tiltalt for at have overfaldet en 15-årige pige i Sorø i 2022 samt at have bortført, voldtaget og dræbt 17-årige Emilie Meng i 2016.

Alt dette nægter han sig skyldig i. Der ventes dom i sagen 28. juni.

