Politi øger bevogtning ved Irans ambassade i København

Irans ambassadør i Danmark har kritiseret det danske politi for en sen reaktion på episoden fredag formiddag, hvor en 32-årig mand var trængt ind på ambassadens område. Manden var bevæbnet med en kniv.

I en udtalelse fra Afsaneh Nadipour offentliggjort på det iranske udenrigsministeriums hjemmeside hedder det, at danske betjente kom frem med forsinkelse - "with much delay".

Hertil siger politiinspektør Tommy Laursen i Københavns Politi lørdag:

- Vi var fremme hurtigst muligt.

Han vil ikke oplyse, hvor mange minutter der gik fra anmeldelsen og til, at betjente var fremme ved ambassaden på Svanemøllevej på Østerbro i København.

- Vi ønsker på grund af operationelle hensyn i forhold til vores tilgang til alarmer fra ambassader ikke at gå i detaljer, siger Tommy Laursen.

Men hændelsen fredag har fået en konsekvens, oplyser han.

- Vi har øget bevogtningen og fokus ved ambassaden på grund af episoden, siger politiinspektøren.

I et retsmøde lørdag er det kommet frem, at den 32-årige mand sigtes for at have til hensigt at angribe ambassadøren med en kniv. Dette nægter han sig skyldig i.

Inde på ambassadens område begik manden hærværk mod parkerede biler, oplyser Irans udenrigsministerium, inden han blev overmandet.

I retsmødet lørdag nævnte anklageren imidlertid ikke noget om en sigtelse om hærværk. Den 32-årige, der har iransk baggrund, og som taler gebrokkent dansk, nævnte selv, at han havde lavet et problem ved ambassaden.

Rundt om i verden har der været en række protester mod forholdene for kvinder i Iran efter sagen med en 22-årig kvinde, der døde efter at være blevet anholdt af det såkaldte moralpoliti. Hendes hår var ikke tilstrækkeligt tildækket.

I sidste uge udviklede det sig til et angreb på Irans ambassade i Oslo. Politiet brugte tåregas, og cirka 90 personer blev anholdt.

Om den 32-åriges optræden også var en protest, vides ikke. Dommeren besluttede, at sagen skulle behandles bag lukkede døre.

Forinden afviste forsvareren, advokat Michael Steffensen, at andre skulle være involveret i episoden.

- Der er intet i sagen, der tyder på, at noget var planlagt, tværtimod, sagde advokaten.

/ritzau/