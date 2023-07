To paddleboardere drev rundt fem kilometer fra kysten i blæsevejr

To mænd, der fredag drev rundt flere kilometer ude for kysten ved Als i Nordjylland, er blevet samlet op af en helikopter fra beredskabet.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

De to mænd vil blive sat af ved kysten, hvorfra den ene skal til tjek på skadestuen i Aalborg, hvor han skal undersøges for underafkøling.

De to mænd blev samlet fem kilometer fra kysten, skriver politiet.

- De to mænd blev samlet op af helikopteren cirka fem kilometer fra kysten i blæsevejret på stedet. Nordjyllands politi tilråder at man tjekker vejrudsigten før man paddleboarder fra kysten, lyder det.

De to mænd er henholdsvis 32 og 38 år.

I første omgang forlød det, at mændene blev samlet op af en redningsbåd, men det blev senere ændret til, at de blev samlet op af helikopteren.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet voldsomt vejr i området med vindstød af stormstyrke. Derfor var politiet særligt bekymret for de to mænd og ville have dem op af vandet hurtigst muligt.

/ritzau/