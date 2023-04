Politi og kommuner udvider misbrugshjælp efter gode erfaringer

Bliver man sigtet for sprit- eller narkokørsel i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, vil man fremover blive tilbudt at blive kontaktet af kommunens rusmiddelcenter.

Ordningen har før været på forsøgsbasis i to kommuner i politikredsen. Erfaringerne derfra er så gode, at ordningen nu udvides til alle kommunerne i kredsen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge Kirstine Klukan, der er sektionsleder i Forebyggelsessekretariatet i politikredsen, er det umuligt at stoppe spiritus- og narkokørsel alene gennem straf.

- Spiritus og narkokørsel kan vi ikke forebygge alene med bøder og straf. Oftest stikker problematikken dybere, end at man er kommet til at tage en øl for meget, men at borgerens dømmekraft er svækket af et misbrug.

- Her har vi brug for langsigtede løsninger og dermed brug for et tættere samarbejde med rusmiddelscentrene, der kan tilbyde behandling, siger hun i pressemeddelelsen.

I 2021 blev 31 personer dræbt i trafikken i Danmark, hvor føreren var påvirket af alkohol eller narkotika.

Seks af de dræbte omkom i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds.

Fra juni 2021 til juli 2022 har politikredsen tilbudt alle borgere med bopæl i Guldborgsund og Lolland Kommune, der blev sigtet for spiritus- eller narkokørsel, at blive kontaktet af kommunens rusmiddelcenter.

Her har borgerne kunnet få en uforpligtende samtale, rådgivning og et tilbud om gratis misbrugsbehandling.

I forsøgsperioden sagde 55 borgere ja tak. Det fremgår af pressemeddelelsen ikke, hvor mange der fik tilbuddet.

Samarbejdet mellem politi og kommune er gået godt, mener Anika Quist, der er teamleder ved Rusmiddelcenter Lolland.

- Det er en særdeles god mulighed, politi og kommune har fået her for at hjælpe nogle borgere tidligere i behandling.

- Vi har oplevet et rigtigt godt samarbejde omkring disse borgere og har haft stor succes i Lolland kommune med at få dem indskrevet i misbrugsbehandling, siger hun i pressemeddelelsen.

Tilbuddet om at få kontakt af ens nærmeste misbrugscenter udvides efter de gode erfaringer til alle syv kommuner i politikredsen.

Foruden kommunerne Lolland og Guldborgsund tæller de Slagelse, Sorø, Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner.

Ordningen gælder fra 1. april 2023. Indsatsen er baseret på erfaringer fra Sverige, hvor metoden har været i brug siden 2003.

Der er ifølge politikredsen ligeledes gode erfaringer fra lignende tiltag i Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Nordsjælland og på Bornholm.

/ritzau/