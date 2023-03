Politi opfordrer borgere: Fortæl om jeres overvågningskameraer

Politiet opfordrer private borgere til at lade overvågningskameraer registrere i Politiets Kameraregister kaldet Polcam.

I modsætning til virksomheder, myndigheder, foreninger med videre har private ikke pligt til at lade overvågningskameraer registrere. Men man kan gøre det frivilligt, og det vil ordensmagten gerne have.

- Kameraovervågning kan være altafgørende for os, når vi skal opklare kriminalitet. Polcam er vores overblik over, hvor der er opsat kameraer, siger Frits Kjeldsen, der er politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

- Derfor er en søgning her ofte et af de første efterforskningsskridt, vi tager. Det sparer værdifuld tid, at vi ikke først fysisk skal ud og se efter kameraer. Vi kan på den måde efterforske sager langt hurtigere og for eksempel i forsvindingssager på kort tid få belyst, om det drejer sig om en ulykke eller en forbrydelse, siger han.

Det er ikke første gang, at politiet går ud med en sådan opfordring. I august 2022 kom en ordret identisk opfordring fra Anne Tønnes, der er politidirektør i Københavns Politi.

Og i maj sidste år var Nordjyllands Politi på banen med en tilsvarende opfordring, hvor politiinspektør Ole Kristensen slog fast, at alle kameraer kan have betydning for politiets arbejde.

- Nogle tænker, at deres ene kamera næppe kan være relevant for politiet lige der, hvor det nu sidder. Men det kan det. Alle stationære kameraer er relevante for os. Dit kamera er med til at indsnævre for os, hvor folk har været og ikke har været, lød det dengang fra politiinspektøren.

Politiets Kameraregister opstod i kølvandet på terrorangrebene i København i februar 2015. Her blev to tilfældige personer skudt og dræbt af gerningsmanden Omar El-Hussein, som selv blev dræbt af skud affyret af politiet.

I forbindelse med efterforskningen spillede materiale fra overvågningskameraer en betydelig rolle. Men som det lyder i det lovforslag, der gik forud for etableringen af registret i 2021:

- Politiet måtte imidlertid bruge ekstraordinære ressourcer på blandt andet at lokalisere, hvor der var opsat kameraer, da der ikke fandtes et centralt register over private tv-overvågningskameraer.

Efter terrorangrebene blev der iværksat en forsøgsordning med registrering af private overvågningskameraer. Polcam blev endeligt etableret i 2021.

Siden oprettelsen har der i registret været problemer med, at forældet data ikke blev slettet. Det havde den konsekvens, at virksomheder risikerede at blive kontaktet om kameraer eller butikker, der ikke længere eksisterede.

Det fortalte Dansk Erhverv i en pressemeddelelse i februar. Organisationen kunne i samme ombæring fortæller, at kimen til problemet var blevet opdaget.

Fejlen skyldtes et felt, som kun politiet havde adgang til at se og redigere. Det fandt Københavns Politi ud af ved en gennemgang, og fejlen skulle være løst. Samtidig har Københavns Politi opfordret landets øvrige politikredse til at foretage samme ændring.

Private borgere kan registrere deres overvågningskamera på politi.dk/kamera.

