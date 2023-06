Politi opfordrer til at holde sig væk fra brand i Elgiganten

Politiet råder til, at borgere i Vejle holder sig væk fra den brand, som søndag eftermiddag er startet i Elgiganten, og lukker døre og vinduer.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad udvikler branden mørk røg, som kan ses i området.

Avisen skriver, at branden umiddelbart er startet på en terrasse på taget, men at den også har spredt sig til forretningens indgangsparti.

Politiet skriver ikke, hvor meget der er spærret af i forbindelse med branden.

Men ifølge Vejle Amts Folkeblad er Damhaven afspærret fra Enghavevej til Boulevarden.

Trekantområdets Brandvæsen skriver på Twitter, at der er tale om en tagbrand.

Klokken 17.17 søndag, lyder det fra brandvæsenet, at branden er under kontrol, og at man arbejder med efterslukning.

/ritzau/