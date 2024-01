Politi opfordrer til at tale med ældre om telefonsvindel

Hvis man har ældre pårørende, opfordrer Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til, at man taler med dem om, hvordan de kan undgå at blive udsat for svindel over telefonen.

Det skriver politikredsen i sin døgnrapport onsdag.

Opfordringen skyldes, at politikredsen har haft mange sager om bedrageri over telefonen, hvor en falsk bankmand ringer op til offeret.

Senest blev tre borgere udsat for svindel i Maribo, Søllested og Præstø på samme dag, lyder det i døgnrapporten.

- Disse historier er desværre langtfra enestående, og svindlerne kan være meget svære at gennemskue. Derfor opfordrer politiet til at pårørende til ældre tager en snak med dem om hvad de skal gøre, skriver politikredsen.

Ifølge døgnrapporten henvender svindleren sig typisk over telefonen og fortæller, at der er problemer med folks konto. Derfor skal de bruge offerets hævekort og pinkode.

Kort efter dukker et bud op på den ældres adresse og henter hævekortet. I nogle tilfælde har buddet også bedt om at få smykker med til "boksen".

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi råder til, at man lægger på, hvis man får et opkald, hvor man bliver bedt om at udlevere sit kort og kode.

Man kan også ringe til sine yngre pårørende for råd og vejledning eller kontakte politiet eller sin bank.

Nordsjællands Politi har også haft en episode, hvor en gerningsperson, som udgav sig for at komme fra Udbetaling Danmark, fik franarret en 76-årig kvinde fra Fredensborg hendes kort.

Det fremgår af politikredsens døgnrapport onsdag.

Hun blev omstillet til "Teknisk Afdeling" som ville sende en person ud og hente hendes kort. Allerede under opkaldet dukkede en ung mand op på kvindens adresse for at hentes kort.

