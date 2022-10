Politi: Pige på 16 år blev voldtaget i Lyngby

Dommer fastslår, at der er begrundet mistanke mod 29-årig mand. Han er fængslet i to uger.

I en sag om voldtægt af en pige på 16 år har en mand tirsdag i et retsmøde i Lyngby nægtet sig skyldig.

Dommeren har dog vurderet, at der en begrundet mistanke mod manden, der er varetægtsfængslet i to uger af hensyn til politiets videre efterforskning. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Manden, der er 29 år, blev anholdt natten til tirsdag, efter at pigen havde indgivet anmeldelse.

Politiets sigtelse drejer sig både om voldtægt og om forsøg på voldtægt, oplyser senioranklager Michael Qvist.

Artiklen fortsætter under annoncen

I retsmødet har den sigtede valgt at besvare spørgsmål, men da retsmødet blev holdt bag lukkede døre, kan der ikke frigives detaljer. For eksempel om relationen mellem de to personer.

/ritzau/