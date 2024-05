Politi ransager otte adresser i narkoaktion på Ærø

Otte adresser blev tirsdag ransaget, da politiet gennemførte en narkoaktion på Ærø.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Under aktionen fandt politiet både hash, amfetamin og kokain. Fyns Politi mener også at have fundet dokumentation for salg af en større mængde hash.

Ifølge Lars Chr. Thede fra lokalpolitiet i Svendborg var resultatet som forventet. Det siger han i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Samtidig vil vi med aktionen gerne vise, at man ikke skal vide sig sikker, selv om man forøver kriminalitet på en ø, der normalt lever sit stille liv, samt at vi som politimyndighed også formår at dække hele politikredsen, siger han i meddelelsen.

En 26-årig mand blev anholdt i forbindelse med aktionen. Han er siden blevet løsladt, men han er fortsat sigtet i sagen.

I forbindelse med tirsdagens aktion fandt politiet også spor, som havde relation til nogle indbrud på Ærø.

Derfor foretog Fyns Politi en samtidig ransagning i Otterup på Nordfyn. Her fandt man designermøbler, som kan knyttes til mindst et indbrud på Ærø.

Ærø ligger syd for Fyn og øst for den sønderjyske ø Als. I 2023 boede der knap 6000 personer på øen.

/ritzau/