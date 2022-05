Politi: Rufferi-netværk flyttede kvinder rundt i landet

I en sag om rufferi og menneskehandel er fire mænd anholdt for at udnytte ukrainske og russiske kvinder.

Fire mænd står ifølge politiet bag et netværk, der brugte ukrainske og russiske kvinder som prostituerede i Odense, København og Aarhus.

Mandag blev mændene - en russer og tre letter - anholdt på adresser i København og Odense. Det oplyser Fyns Politi.

De risikerer at blive varetægtsfængslet, da de tirsdag bliver stillet for en dommer i Retten i Odense for rufferi og menneskehandel.

Den ene af de sigtede er en russisk mand på 29 år, mens de tre andre er lettiske statsborgere på henholdsvis 25, 27 og 40 år.

Ifølge politiet arbejdede kvinderne, som mændene brugte, ulovligt i Danmark, og bagmændene flyttede dem rundt i landet.

Politiet oplyser i øvrigt, at der ikke er noget, der tyder på, at de ukrainske kvinder er kommet til Danmark som flygtninge i forbindelse med krigen i Ukraine.

Anklageren i retsmødet tirsdag vil anmode om lukkede døre. I så fald vil mændenes eventuelle forklaringer blive hemmeligholdt.

/ritzau/