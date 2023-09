Kvinde er mistænkt for knivoverfald på kvinde i Roskilde

Midt- og Vestsjællands Politi leder efter en kvinde, som man mistænker for at have stukket en anden kvinde med kniv i Roskilde.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Offeret er en 46-årig kvinde, som ifølge politiet er alvorlig kvæstet og er blevet fløjet til sygehuset.

Man mistænker en yngre kvinde for at være gerningsmand.

- Vi vil meget gerne høre fra alle, der før eller efter gerningstidspunktet har set en person, der svarer til beskrivelsen i den vestlige del af Roskilde. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om et eventuelt motiv til overfaldet, siger vicepolitiinspektør Søren Danielsen i meddelelsen.

Hun løb fra stedet, og derfor er hun ikke anholdt.

Politiet beskriver hende som mellem 15 og 25 år, lys i huden og med langt sort hår.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om den forurettede og den mistænkte har en relation.

Mandag eftermiddag er politiet stadig til stede i området. Det kan for nuværende ikke oplyse mere om sagen, lyder det.

