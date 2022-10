Politi sætter hunde og helikopter ind i mystisk sag fra Præstø

En helikopter sendes fredag i luften vest for Præstø, hvor også hunde og politipatruljer søger på jorden efter en kvinde og hendes baby.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Kvinden, der er 30 år, og hendes barn på under et år er efterlyst som følge af fundet af en død mand på en adresse i den sydsjællandske havneby.

Kvinden sættes dog ikke i forbindelse med mandens dødsfald, men politiet har ledt efter kvinden og barnet nær Præstø i flere dage. Men uden held.

De seneste dage har søgningen koncentreret sig om Præstø Fjord, men fredagens søgning centrerer sig om området vest for Præstø.

Vicepolitiinspektør Rune Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi leder efterforskningen af sagen. Han har fredag ingen kommentarer til, hvorvidt de formoder, at kvinden og barnet er i live.

Han ønsker ikke at sige noget om, hvorvidt politiet mener, at den afdøde mand skulle have noget med kvindens og barnets forsvinding at gøre.

/ritzau/