Politi sætter regler om kropsvisitation ud af kraft efter drab

Københavns Politi sætter retsplejelovens regler for kropsvisitation ud af kraft i to såkaldte visitationszoner. Det sker, efter at en en 27-årig mand torsdag blev skudt og dræbt. Zonerne træder i kraft fredag klokken 18 og gælder i 14 dage.

- Borgerne skal kunne føle sig trygge, når de færdes i de københavnske gader, og derfor har vi en solid og omfattende indsats rettet mod bandekriminalitet, siger politidirektør Anne Tønnes i en pressemeddelelse.

- Vi vil ikke acceptere den utryghed, som bandernes gerninger fører med sig, og som led i indsatsen opretter vi nu to visitationszoner, som giver os mulighed for at kontrollere, at personer ikke færdes med våben i områderne, siger hun.

Visitationszonerne oprettes på Nørrebro og i Nordvest samt i Tingbjerg og Husum. I zonerne har politiet ret til at kropsvisitere enhver uden videre.

Normalt kræver reglerne i retsplejeloven, at politiet har en "rimelig grund" til at mistænke vedkommende for en lovovertrædelse. Men med særreglerne om visitationszoner kan politiet i særlige tilfælde sætte grundreglen ud af kraft.

Det er politidirektør Anne Tønnes, der har truffet afgørelsen. Den begrunder hun dels i torsdagens skuddrab, dels i to skudepisoder i henholdsvis Tingbjerg den 11. november og i Nordvestkvarteret den 16. november.

Derudover henviser hun til, at der fredag var skud i en frisørsalon i Rødovre. Tre personer blev ramt. Den ene afgik ved døden.

Den nærmere afgrænsning af zonerne kan ses på Københavns Politis hjemmeside.

/ritzau/