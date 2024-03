Politi satte efter bil på 50 kilometer lang biljagt

Natten til søndag har Midt- og Vestjyllands Politi været ude på en 50 kilometer lang biljagt.

I løbet af hændelsen kom den jagtede bil op på en hastighed på omkring 190 kilometer i timen, og det betragtes hos politiet som vanvidsbilisme.

Det oplyser vagtchef Anders Olesen.

Den 25-årige mand bag rettet er mistænkt for at have kørt i narkopåvirket tilstand.

Biljagten startede klokken 02.25 og sluttede en halv time senere.

- Han kører fra Troldhede til Boris, videre til Skjern og derfra til Tarm og så videre mod Hoven. Og så ender han i Sønder Omme, hvor han bliver anholdt.

I Tarm satte den 25-årige en anden mand af i et vejkryds.

Men da der kun var en patruljebil til stede, valgte politiet at fortsætte eftersættelsen, men politiet håber at finde frem til manden.

- Men det vigtigste er at få fat i føreren af bilen, og det fik vi så heldigvis.

Den 25-årige mand blev afhørt, hvorefter han siden er blevet løsladt. Derudover venter et retligt efterspil, fortæller vagtchefen.

Politiet har beslaglagt bilen med henblik på konfiskation.

/ritzau/