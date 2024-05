Politi sigter 16-årig dreng for voldtægt på toilet

En ung pige blev torsdag aften udsat for en voldtægt på et toilet i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der har sigtet en 16-årig dreng for voldtægten.

Politiet oplyser, at det klokken 22.15 fik en anmeldelse om, at der var sket en voldtægt. Ifølge politiet er offeret en pige på under 15 år.

Voldtægten skal være sket ved 21-tiden på et toilet bag parkeringshuset i Danmarksgade.

Den 16-årige dreng, som er blevet sigtet i sagen, er blevet løsladt efter endt afhøring. Han er fortsat sigtet, og efterforskningen af sagen fortsætter.

Politiet har undersøgt gerningsstedet og sikret spor i sagen.

/ritzau/