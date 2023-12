Politi sigter 20-årig for drabsforsøg efter knivstikkeri i Ikast

Lidt mere end en måned efter, at en 30-årig mand blev ramt af knivstik, som bragte ham i livsfare, har politiet sigtet en 20-årig mand for drabsforsøg.

Manden er torsdag blevet anholdt og sigtet i forbindelse med hændelsen, som skete i begyndelsen af november i Ikast.

I forvejen er en anden 20-årig mand også sigtet for drabsforsøg i sagen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

To mænd blev stukket med kniv fredag 3. november. En 27-årig mand fik lettere skader. Men hans 30-årige bror var tæt på at miste livet.

Politiet mener, at der er tale om et drabsforsøg og har i forvejen sigtet den anden 20-årige mand for det. Han har været varetægtsfængslet siden 5. november, men nægter sig skyldig.

Politiet kalder knivstikkeriet "et opgør". Politiet har ikke ønsket at svare på, om der var tale et i forvejen aftalt møde, eller om det opstod tilfældigt.

Det mener, at den 20-årige, som torsdag er blevet anholdt, har haft "en fremtrædende rolle" i sagen.

Det siger Theis Thylstrup, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det er en intensiv efterforskning, der leder frem til anholdelsen i dag (torsdag, red.).

- Vi mistænker manden for at have haft en fremtrædende rolle i forbindelse med drabsforsøget, siger han i pressemeddelelsen.

Det uddybes dog ikke nærmere.

Det var i boligområdet Sønderparken i Ikast, at knivstikkeriet ifølge politiet fandt sted.

Den ene af brødrene, der er 30 år, blev ramt flere gange. Hårdt såret blev han fløjet til behandling på Aarhus Universitetshospital.

Han blev ramt i brystet, i låret og i benet, har Linette Lysgaard, der er anklager i sagen, tidligere oplyst.

Politiet har siden anholdelsen af den 20-årige i november mistænkt, at manden ikke var alene, og det har derfor ledt efter en medgerningsmand.

Politiet vil også forsøge at få den nyligt anholdte varetægtsfængslet, og derfor fremstilles han i grundlovsforhør fredag klokken 09.00.

