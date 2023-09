Politi sigter endnu en mand for mislykket drabsplan i 2020

Endnu en mand er blevet sigtet og varetægtsfængslet i en sag om planlægning af drab på flere personer tilbage i 2020.

Der er tale om en 36-årig mand, der har tilknytning til banden Loyal To Familia, og som i forvejen sad fængslet i en narkosag. Han er desuden tidligere dømt for et groft overfald.

Den 36-årige er sigtet for drabsforsøg i den samme sag, som en 38-årig mand 1. september blev varetægtsfængslet i frem til 25. september. Den 36-årige er blevet varetægtsfængslet frem til samme dato.

Begge mænd har nægtet sig skyldige.

De to mænd er sigtet for at stå bag en plan om at dræbe flere medlemmer af banden Satudarah, der siden har skiftet navn til Comanches, som Loyal To Familia dengang var i konflikt med.

Drabene skulle ske på Christiania, men det skete aldrig. Ifølge politiet fordi dem, der skulle dræbes, ikke dukkede op.

De to mænd var ifølge politiet med til at udvælge og fremskaffe de to våben, der skulle bruges, ligesom de udpegede dem, der skulle udføre drabsforsøget.

Derudover var de ifølge politiet blandt andet med til at skaffe skytternes transportmiddel til og fra gerningsstedet på Christiania, ligesom de instruerede dem i, hvordan de skulle skyde personerne fra Satudarah flere gange i hovedet eller brystet fra klos hold og derudover dræbe eventuelle vidner.

Planlægningen af drabsforsøget foregik fra 26. juli til 3. juli i 2020 på den krypterede beskedtjeneste SKY-ECC.

