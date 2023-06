Politi sigter fire fans efter uroligheder under divisionskamp

Sydøstjyllands Politi har sigtet fire fodboldfans efter uroligheder i 2. divisions-kampen mellem Kolding IF og Esbjerg FB.

Det oplyser Morten Jessen, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

- En er sigtet for vold mod en anden fan, en er sigtet for vold mod politiet og to er sigtet for (overtrædelse af, red.) fyrværkeriloven.

Politiet var til stede under kampen - lige som det er under mange andre fodboldkampe - fordi der tidligere har været ballade mellem de to holds fangrupperinger, siger vagtchefen.

Kort før slutfløjt begyndte Esbjerg-fans at kaste romerlys ind på banen.

Det fik kampens dommer til at afblæse opgøret, da der manglede få sekunder af tillægstiden.

- Nogle fans begyndte desuden at tage maskering på, lyder det.

Kontrollører og sikkerhedspersonale var ikke i stand til at forhindre pyroteknikken, og dommeren sendte alle spillere i omklædningsrummet.

Der var en oprykning på spil, da de to hold mødtes i sæsonens sidste kamp lørdag eftermiddag.

Med en sejr ville Esbjerg fortsat have chancen for at rykke op i landets næstbedste fodboldrække.

Dog var holdets chancer for oprykning også afhængige af resultatet i en anden kamp. Og dette resultat faldt ikke ud til Esbjergs fordel.

Esbjerg må dermed tage endnu en sæson i den tredjebedste danske fodboldrække.

Muligvis kan vestjyderne se frem til en sportslig følgestraf efter balladen i Kolding.

/ritzau/