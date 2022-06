Politi søger mistænkt efter alvorligt knivstikkeri i Hobro

Politiet leder lørdag efter gerningsmanden til et alvorligt knivstikkeri, der fandt sted fredag aften i Hobro.

Og Nordjyllands Politi har en klar formodning om, hvem de skal lede efter. Det oplyser politiet i en meddelelse lørdag morgen.

- Der er tale om en 40-årig mand bosiddende i Hobro – og ham leder vi aktuelt efter flere steder, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Han kommer med en klar opfordring til manden:

- Meld dig! Vi kender din identitet, så du kan lige så godt møde op på nærmeste politistation med det samme eller ringe til os.

Han understreger, at hvis den formodede gerningsmand ikke melder sig, så vil næste efterforskningsskridt være, at politiet efterlyser ham med fuldt navn og billede.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet, der fandt sted på en adresse på Randersvej i Hobro, fredag aften klokken 21.54.

Offeret er en 27-årig mand. Han fik ved politiets ankomst førstehjælp. Efter omkring 20 minutter blev han fløjet med helikopter til behandling på hospitalet. De pårørende er underrettet.

Politiet oplyser, at det ikke har flere oplysninger om den 27-åriges tilstand. Men knivstikkeriet efterforskes som drabsforsøg og kaldes "alvorligt".

Ifølge Anders Uhrskov er der en relation mellem de to mænd. Men af hensyn til politiets videre undersøgelser, udtaler han sig ikke om yderligere detaljer.

Han fortæller, at politiet har flere spor at gå efter i jagten på den 40-årige. Foruden at lokalisere den mistænkte, skal politiet have kortlagt hele forløbet før, under og efter knivstikkeriet.

- Det indebærer blandt andet afhøringer, tekniske undersøgelser og en række andre efterforskningsskridt. Derfor vil man kunne se mere politi end sædvanligt i især Hobro, men også andre steder, siger Anders Uhrskov.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

/ritzau/