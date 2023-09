Politi søger vidner efter skudepisode i Brabrand

Østjyllands Politi efterlyser vidner til en skudepisode i Brabrand mandag aften.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet fik mandag klokken 22.37 en anmeldelse fra en borger, der havde hørt skud i nærheden af Gellerup Kirke.

Der er ikke noget, der tyder på, at nogen blev ramt, men politiet vil gerne høre fra eventuelle vidner for at blive klogere på, hvad der kan have ligget bag skudepisoden.

- Ud fra vores indledende efterforskning er der ikke noget, der tyder på, at skudepisoden er banderelateret, men det er selvfølgelig utrygt og fuldstændig uacceptabelt, at der bliver affyret skud på åben gade, siger politiinspektør René Raffo i pressemeddelelsen.

- Derfor er det også en sag, vi tager meget alvorligt.

Da politiet kom frem, stak en mindre gruppe mænd af. Politiet fik fat i én af dem, en 28-årig mand, som blev anholdt og sigtet for besiddelse af skydevåben på et offentligt sted.

Manden blev dog løsladt efter at være blevet afhørt. Politiet fandt desuden flere afskudte patronhylstre.

