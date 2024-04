Politi søger vidner i sag om falsk færdselsbetjent

Med et blåt blink i forruden på sin Dacia Logan forsøgte en 51-årig mand tidligere på ugen angiveligt at bringe en varebil til standsning efter en uenighed i trafikken.

Midt- og Vestsjællands Politi har rejst sigtelse mod manden i forbindelse med episoden. Han er sigtet for i strid med loven at have udgivet sig for at være fra en offentlig myndighed.

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser nu vidner over hele landet, som kan være stødt på den falske strømer i lignende sager.

- Noget tyder på, at det ikke er første gang, at bilisten har kørt med blåt blink. Borgere, som har oplevet lignende episoder eller som har set en rød Dacia Logan med blåt blink i forruden, må meget gerne ringe til os, siger politikommissær Lars Galasz i en pressemeddelelse.

Han er leder af færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi og ser ikke just med milde øjne på sagen.

- Det er vigtigt, at man kan stole på myndighederne, så vi ser med stor alvor sager med falsk politi, siger Lars Galasz.

Politiets foreløbige undersøgelser har vist, at lignende episoder, hvor manden har kørt med blåt blink i forruden, kan have fundet sted over hele landet, og eventuelle vidner opfordres til at kontakte politiet.

/ritzau/