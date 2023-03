Politi søger vidner til alvorlig ulykke på travl vej ved Odense

Fyns Politi søger vidner til en alvorlig soloulykke på Volderslevvej ved Odense fredag eftermiddag.

Det er en 49-årig kvinde, der er kørt galt. Hun er kommet alvorligt til skade og er blevet kørt til Odense Universitetshospital til behandling.

- Hun skønnes dog uden for livsfare, skriver Fyns Politi på Twitter.

Det var en forbipasserende, der klokken 17.00 anmeldte ulykken til politiet. Men anmelderen så ikke selv ulykken ske, fortæller vagtchef Henrik Krøjgaard.

- Kvinden er kørt i grøften, men vi ved ikke nærmere, hvad der er sket.

Politiet søger vidner, der så ulykken, for at blive klogere på hvad der skete.

- Det er en rimelig befærdet vej ind og ud Odense, så det vil overraske mig meget, hvis der ikke er nogen, der har set det, siger vagtchefen.

Vidner kan kontakte politiet på telefonnummer 114.

En bilinspektør er blevet tilkaldt for at forsøge at kaste lys over, hvad der er sket. Det er kutyme ved alvorlige trafikulykker.

Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Kort efter klokken 17 oplyste politiet om ulykken på Twitter. Her fremgik det også, at vejen midlertidigt var spærret. Klokken 18 er afspærringen ophævet igen.

/ritzau/