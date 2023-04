Politi talstærkt til stede på flere københavnske stationer

Politiet er tirsdag aften talstærkt til stedet på flere metro- og togstationer i København.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Det sker efter anmeldelser om en mistænkelig person.

Kort efter klokken 23 havde Københavns Politi ikke yderligere kommentarer til sagen.

Ifølge vagtchefen ved Københavns Politi vil der gå et par timer, før politiet er klar med flere detaljer om sagen. Politiet skal først have klarhed over, hvad der er "op og ned" i anmeldelserne, skriver de på Twitter.

På det sociale medie skriver de også, at de tager det meget alvorligt og rykker talstærkt ud, når de får anmeldelser om en mistænkelig person i for eksempel offentligt transport.

Ekstra Bladet skriver, at flere vogne og patruljer tirsdag aften har været omkring blandt andet Kongens Nytorv.

Tidligere på aftenen har vagtchef for Københavns Politi Martin Kajberg fortalt avisen, at de er ved at undersøge i et forhold.

Ifølge Ekstra Bladet har avisen en journalist på stedet, der blandt andet har observeret, at en indsatsleder har været til stede omkring Christiansborg.

Det er uklart, om vogne og patruljer omkring Kongens Nytorv og indsatslederens tilstedeværelse omkring Christiansborg har relation til den mistænke person, som politiet skriver om på Twitter.

/ritzau/