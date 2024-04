Politi: Træfældning kan have sammenhæng til andre sager

Nordjyllands Politi har en formodning om, at træfældning ved Arden sent søndag aften kan kædes sammen med to andre tilfælde af hærværk i byen.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Lørdag eller søndag blev flere hegnspæle samt et egetræ fældet, så de faldt ind over en mark og en indhegning på Stormosevej i Arden.

Tidligere i sidste uge - mandag eller tirsdag - blev et legestativ på Arden Skole udsat for hærværk, da et stykke træ blev savet ud fra en bærende stolpe på et nyopført legetårn, skriver politiet.

- Dog var det savede stykke ret synligt, så det blev heldigvis opdaget i tide, inden en potentielt farlig situation kunne indtræffe, siger politikommissær Mikkel Brügmann i pressemeddelelsen om hærværket mod legetårnet.

Det er disse episoder, som politiet formoder kan have en sammenhæng til sagen om træfældning på en rasteplads ved Madum Sø søndag aften.

En mand kørte ind i træet, men der skete kun skader på hans bil.

Politiet leder fortsat efter dem, der står bag træfældningen. Man er overbevist om, at der er tale om mere end én person.

- Vi arbejder intenst med efterforskningen lige nu. Det betyder konkret, at vi foretager yderligere undersøgelser på gerningsstederne, afhører og genafhører flere personer og indhenter og undersøger overvågning samt andre tekniske spor, siger Mikkel Brügmann.

Et vidne har til politiet fortalt, at han hørte stemmer fra flere personer, i forbindelse med at der blev savet med en motorsav, ligesom en Skoda Citigo blev set køre fra stedet.

Bilen er tidligere blevet beskrevet som værende lys i farven, men det er politiet ikke længere sikker på er tilfældet.

I politiets pressemeddelelse opfordres eventuelle vidner til episoderne til at henvende sig, ligesom man også gerne tager imod overvågningsbilleder fra området, hvis man skulle ligge inde med det.

- Det kunne være gået galt sent søndag aften, da bilisten påkørte træet. Det gjorde det heldigvis ikke. Men dybest set forstår jeg ikke, hvorfor man kan finde på at vælte træer ned over kørebanen – især ikke efter den nylige tragiske sag fra Sorø, siger Mikkel Brügmann med henvisning til en sag, hvor en 55-årig mand 13. marts mistede livet, efter at et træ væltede ned over hans bil.

Seks mænd blev anholdt i sagen og sigtet for drab.

Retten fandt ved det efterfølgende grundlovsforhør ikke grundlag for at varetægtsfængsle dem for drab, men mente, at det var uagtsomt manddrab, og de blev løsladt.

