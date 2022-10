Politi: Tre personer fremstillede amfetamin i sommerhus

Politiet mener, at det med torsdagens fængsling har fingre i alle gerningsmænd i en sag om 27 kilo amfetamin.

Tre personer fremstillede det narkotiske stof amfetamin i kilovis i et sommerhus på den sønderjyske ø Als.

Det mener i hvert fald politiet, som har sigtet en tredje mand i sagen og dermed mener at have fået fingre i alle sagens gerningsmænd.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den tredje person, der er blevet anholdt og sigtet, er en 20-årig mand. Han har torsdag været for en dommer i Retten i Sønderborg, som valgte at varetægtsfængsle ham.

Politiet ransagede 31. marts i år et sommerhus på Als, hvor mindst tre personer var til stede, men politiet mener, at det lykkedes den 20-årige at stikke af fra stedet.

Han har været eftersøgt siden, og onsdag lykkedes det så politiet at finde og anholde ham i Aabenraa.

I det sønderjyske sommerhus blev der fundet udstyr til produktion af amfetamin, oplyser politiet, som mener, at de tre personer fremstillede omkring 27,6 kilo amfetamin i fast form.

Amfetamin er et narkotisk stof, der kan give den, der indtager det, en følelse af eufori, talelyst og øget sexlyst samt en mindsket følelse af sult og træthed. Stoffet kan ødelægge hjernen og føre til angst, depression og psykose, fremgår det af sundhed.dk.

Det er ulovligt både at producere og sælge amfetamin.

De to øvrige sigtede i sagen er også anklaget for opbevaring og videreoverdragelse af narkotika, herunder et kilo kokain og en større mængde amfetamin, oplyser politiet.

Det fremgår ikke, hvordan nogen af de sigtede forholder sig til anklagerne mod det. Det er heller ikke klart, hvorvidt den 20-årige har valgt at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/