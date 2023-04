Politi: Tysk turist indlagt med ildebefindende havde en pistol

En 72-årig tysk turist, der var på ferie på Nordals, fik mandag et ildebefindende og måtte indlægges på hospitalet.

Ved indlæggelsen fandt man ud af, at den tyske mand var i besiddelse af en skarpladt pistol.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Da våbnet blev opdaget, kom politiet ind i sagen, og den 72-årige er blevet mødt med en sigtelse for besiddelse af skydevåbnet.

Anklagemyndigheden ønsker manden varetægtsfængslet i sagen. Der er planlagt et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg tirsdag klokken 13. Her skal en dommer vurdere, om der er grundlag for at frihedsberøve manden.

Den 72-årige fremstilles in absentia, altså uden selv at være til stede i retten.

Det fremgår inden retsmødet ikke, hvordan den ældre mand forholder sig til sigtelsen, eller hvad hans helbredstilstand er efter det ildebefindende, han fik.

