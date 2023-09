Nordsjællands Politi undersøger torsdag morgen en anmeldelse om et knivstikkeri på Ermelundsvej i Gentofte.

Det skriver politiet på det sociale medie X.

- Offeret er ikke umiddelbart i kritisk tilstand. Vi har anholdt to mistænkte, skriver politiet.

Til Ekstra Bladet siger presserådgiver i Nordsjællands Politi Henriette Døssing, at politiet er til stede med flere patruljer, og at man vil være der "et godt stykke tid endnu".

/ritzau/